شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. المصرى يبدأ استعداداته للزمالك اليوم قبل صدام الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض علي ماهر المدير الفني للمصري، منح اللاعبين أي راحة بعد العودة فجر اليوم إلى القاهرة، عقب مواجهة بلاك بولز في الجولة الثانية، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك.

وفي ذات السياق، يعكف الجهاز الفني للمصري على تصحيح الأخطاء الدفاعية، التي كلفت الفريق البورسعيدي فقدان نقطتين ثمينتين أمام بلاك بولز، حيث استقبل المصري هدف التعادل في الوقت الضائع من عمر المباراة ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.