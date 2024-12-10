الامارات | عبدالله جمال يشارك في تحكيم كأس العالم لبناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك الحكم الدولي الإماراتي، عبدالله جمال، في تحكيم منافسات كأس العالم لبناء الأجسام التي تستضيفها اليابان اعتباراً من الإثنين المقبل، بعد ترشيحه من اتحاد الإمارات، واعتماده من قبل لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي، وذلك في إنجاز دولي جديد يضاف لأسرة الرياضة الإماراتية ولقضاة بناء الأجسام في الدولة.

وتعد المشاركة الثانية لجمال في بطولات العالم بعد مشاركته في نسخة 2019 في الفجيرة.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة الحكام، فيصل الغيص، في تصريحات صحافية: «إن استعانة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بالمحكمين المواطنين في المحافل الدولية الكبرى، ومنها كأس العالم، تعتبر دافعاً فنياً ومعنوياً لتطوير التحكيم الإماراتي في هذه الرياضة».

بدوره، قال الحكم الدولي عبدالله جمال: «أشعر بالفخر لتمثيل بناء الأجسام الإماراتية في كأس العالم، وأتمنى تحقيق النجاح خلال المنافسات، وهذه المشاركة تترجم دعم لجنة التحكيم لقضاة بناء الأجسام المواطنين، وجهود عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد جوهر، وزملائي الحكام الدوليين للدعم والتوجيهات خلال البطولات الدولية السابقة».