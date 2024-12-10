الامارات | جشك: مبخوت أكثر من ساندني للعودة إلى التشكيل الأساسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب النصر المخضرم، أحمد جشك، أن مهاجم النصر علي مبخوت، هو أكثر لاعب سانده في بداية الموسم، خلال الفترة التي جلس فيها في دكة البدلاء، قبل أن يصبح متواجداً باستمرار في تشكيل «العميد» الأساسي.

وغاب أحمد جشك، عن النصر في بداية الموسم، ولم يعتمد عليه المدرب كثيراً في المباريات، حتى حصل على الفرصة في لقاء ظفار العُماني ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية، ليستغل المباراة ويحرز هدفين ويصنع الثالث، ثم اعتمد عليه المدرب بعد ذلك في كل المباريات بالتشكيل الأساسي، وشارك أمام دبا الحصن ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين التي فاز فيها النصر (3-2).

وقال جشك (30 عاماً)، بعد المباراة، لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة دبا الحصن كانت صعبة، نجحنا في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم، في بعض فترات المباراة خصوصاً الشوط الثاني، خسرنا الكرة لفترات، ونجح دبا الحصن في استغلال ذلك، ثم أجرى المدرب بعض التغييرات لإعادة الفريق إلى التركيز، ويبقى الأهم هو تحقيق الفوز والنقاط الثلاث».

وأضاف: «نخوض كل مباراة على حدة، بهدف الفوز من دون التفكير في المباراة الأخرى، وبإذن الله سنستمر بالنتائج الإيجابية في المباريات القادمة، لدينا مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة، سواء في الدوري أو أبطال الخليج وأيضاً السوبر الإماراتي القطري، ونبحث عن التتويج بلقب أو لقبين خلال الموسم الحالي».

وعن وجوده في القائمة الرئيسة واعتماد المدرب عليه خلال الفترة الأخيرة، قال جشك: «معظم اللاعبين وأيضاً مجلس الإدارة كانوا يتحدثون معي، خلال ابتعادي عن التشكيل الأساسي، لكن أكثر لاعب كان يتحدث ويجلس معي ويشجعني على التدريب بقوة هو علي مبخوت، حتى حصلت على الفرصة، ونجحت في استغلالها والبقاء داخل الملعب، وبإذن الله نستطيع أن نسعد جمهور النصر».

. أحمد جشك غاب عن النصر في بداية الموسم، ولم يعتمد عليه المدرب كثيراً في المباريات.