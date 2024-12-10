اخبار الرياضه

الامارات | البريطانية جودي بطلة «تحدي الحبتور للتنس»

0 نشر
سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانية جودي بطلة «تحدي الحبتور للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت البريطانية جودي باريتش بلقب النسخة الـ27 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، بفوزها على الروسية بولينا كودرينانوفا بمجموعتين دون رد، فيما تُوج الثنائي المكون من التشيكية أنستازيا ديتويك، والروسية أنستازيا تيخونوفا ببطولة الزوجي.

وقال رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في تصريحات صحافية بعد تتويج الفائزات: «هدفنا الإسهام في دعم في دبي، باستقطاب أكبر وأهم الفعاليات والبطولات العالمية، ودعم الحركة السياحية في (دانة الدنيا)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا