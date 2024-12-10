الامارات | نوريس: انتصار «ماكلارين» على حلبة ياس «لا يُصدق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف سائق فريق «ماكلارين» البريطاني لاندو نوريس، تتويجه للمرة الأولى على حلبة مرسى ياس، وإهداءه الفريق حسم لقب بطولة العالم للصانعين بأنه «شعور لا يُصدق».

وجاءت تصريحات نوريس عقب مراسم تتويجه، أول من أمس، بـ«جائزة أبوظبي الكبرى» في ختام موسم سباقات «الفورمولا1»، واستطاع من خلاله فريق «ماكلارين» حسم لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الأولى منذ 26 عاماً.

وقال نوريس في تصريحات صحافية بعد السباق: «الإصرار على تعافي الفريق من الصعوبات التي واجهها بداية الموسم، يجعل من حسم لقب الصانعين في جولة الختام بمثابة إنجاز لا يُصدق».

وأوضح: «الوصول من حيث كنا مع انطلاقة الموسم إلى ما نحن عليه الآن، هو إنجاز حقيقي، وأنا فخور جداً بالجميع، ومن المثالي أن ننهي الموسم بهذه الطريقة، وبالطبع سنحتفل كثيراً بهذا الانتصار».

وأشار نوريس إلى أن الأداء الذي قدمه سائقا فريق فيراري خصوصاً التعافي المثير لشارل لوكلير، والتقدم الكبير الذي حققه أثناء السباق الذي انطلق منه من المركز الـ19 جعل فريق «ماكلارين» يشعر بالضغط في معركته مع «فيراري» على لقب الصانعين، وقال: «انزلاق زميلي بياستري الذي انطلق بجواري من المركز الثاني عند المنعطف الأول، سمح للإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بالحصول على المركز الثاني، وقدرة لوكلير على تحقيق انطلاقة جيدة بالتقدم في اللفة الأولى 11 مركزاً دفعة واحدة، زادت من التوتر داخل صفوف (ماكلارين)».

وتابع: «كنت أشاهد الشاشات الكبيرة حول الحلبة أثناء قيادتي للسباق، ورأيت لولكلير يقفز خلال لفة واحدة من المركز قبل الأخير ليصبح في المركز الثامن، ما جعلني أتوتر بعض الشيء، وزادني إصراراً على التركيز على نفسي، ومحاولة الابتعاد ووضع فارقٍ مريح عن ساينز خلفي، إلا أن ساينز ظل متماسكاً وليس بعيداً عني، وأعتقد أن وصول الفارق قبل دخول مرآب الصيانة إلى 4.2 ثوانٍ لم يكن كبيراً، خصوصاً أن كارلوس استطاع تقليص الفارق في اللفة 27، بعد إتمامنا لعملية التوقف إلى أقل من ثانيتين».

7 سائقين تناوبوا على الفوز في جولات موسم 2024

ماكس فيرشتابين يحصد لقبه الرابع في بطولة العالم للسائقين برصيد 9 انتصارات. من المصدر

شهد موسم 2024 تبادل سبعة سائقين على انتزاع الفوز بألقاب جولاته الـ24، جاء أكثرها مع بطل سائق فريق «ريد بُل» ماكس فيرشتابين، الذي حسم لقبه الرابع في بطولة العالم للسائقين، بحصده تسعة انتصارات، جاءت أغلبيتها في النصف الأول من الموسم.

وتمكن فيرشتابين من التتويج بكل من جولات (البحرين، السعودية، اليابان، الصين، إيمليا رومانيا في إيطاليا، وكندا، وإسبانيا، والبرازيل، وقطر).

بدوره، أكد البريطاني لاندو نوريس أحقيته بوصافة بطولة العالم للسائقين، بتتويجه بأربعة ألقاب، جاءت في كل من (ميامي وهولندا وسنغافورة وأبوظبي)، فيما اكتفى زميله بالفريق الأسترالي أوسكار بياستري بلقبي جائزتي (المجر وأذربيجان). واستطاع سائقا فريق «فيراري» في حصد خمسة ألقاب، ثلاثة منها مع شارل لوكلير بتتويجه بجوائز (موناكو - إيطاليا - أميركا)، ولقبان لزميله كارلوس ساينز في جولتي (أستراليا والمكسيك). وتقاسم سائقا فريق «مرسيدس» البريطانيان لويس هاملتون وجورج راسل إهداء الفريق الانتصارات الأربعة لهذا الموسم، بعدما حقق هاملتون لقبي جائزتي (بريطانيا وبلجيكا)، وراسل لقبي (النمسا ولاس فيغاس).

«ماكلارين» يستعيد هيبته ويُعادل إنجاز فريق «وليامز»

فريق «ماكلارين» يحسم على حلبة «مرسى ياس» لقب بطولة العالم للصانعين على حساب «فيراري». من المصدر

انتظر فريق «ماكلارين» 26 عاماً لاستعادة لقب بطولة الصانعين في سباقات «الفورمولا1»، ليحصد الفريق البريطاني من بوابة «جائزة أبوظبي الكبرى»، في ختام موسم 2024، لقبه التاسع تاريخياً على صعيد الصانعين، معادلاً بذلك إنجاز فريق «وليامز» كثاني أفضل المصنعين بتاريخ البطولة، خلف فريق «فيراري» المتوج بـ16 لقباً للصانعين.

ويبرز إنجاز «ماكلارين» كونه مصنفاً ضمن فريق «الزبائن» الذي يتكل على محركات مزوّدة من فرق مصنعية، بعد أن حقق لقبه الأول تاريخياً على صعيد الصانعين في موسم 1974 معولاً على محركات «فورد»، متبوعاً بلقبيه في موسمَي 1984 و1985 بالاعتماد على محركات «تاغ»، ليدخل الفريق حقبة ذهبية مع محركات «هوندا» التي منحته أربعة ألقاب متتالية للصانعين بين عامين، وآخرها في نسختَي 1998 و2024 بالعودة والاعتماد على محركات «مرسيدس».

هاملتون: لم تعد لي دموع متبقية بعد وداع «مرسيدس»

هاملتون خاض في «جائزة أبوظبي الكبرى» سباقه الأخير مع فريق «مرسيدس». من المصدر

كشف بطل العالم السباعي، لويس هاملتون، عن شعوره في سباقه الأخير مع فريق «مرسيدس»، خصوصاً بعد أن جثا بجانب سيارته على شبكة الانطلاق. وقال هاملتون في تصريحات صحافية: «لم تعد لي دموع متبقية، بوداع 12 موسماً لي مع (مرسيدس)، ضمن سباق عاطفي في (جائزة أبوظبي الكبرى) في ختام موسم (الفورمولا1)».

وأعلن هاملتون في فبراير الماضي عن انتقاله إلى فريق «فيراري» لموسم 2025، ليغادر بذلك فريق «مرسيدس» الذي حقق معه ستة من أصل ألقاب بطولات العالم السبعة التي في حوزته.

ولخص هاملتون مسيرته مع «مرسيدس» بقوله: «واجهنا بالتأكيد لحظات رائعة وأخرى سيئة، كانت هناك مشاعر معينة دفعتني لاختيار وجهة مختلفة، ولم يكن من السهل على الكثيرين تقبل ذلك وتجاوزه».

وأضاف: «كان عاماً متقلباً وهو الأطول في حياتي على الأرجح، لأننا علمنا منذ بداية الموسم أن لحظة الوداع حانت، والأمر أشبه بعلاقة تقول فيها لشريكك أنك ستغادر، لكنكما تواصلان العيش معاً لموسم كامل».