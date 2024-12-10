الامارات | عقد خيالي للاعب بيسبول بـ 765 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق النجم الدومينيكاني، خوان سوتو، على الانضمام إلى نيويورك متس في دوري البيسبول الأميركي (إم إل بي) في صفقة قياسية قدرها 765 مليون دولار، لمدة 15 عاماً، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة.

وكشفت شبكة «إي إس بي إن» والموقع الرسمي لدوري البيسبول «إم إل إس» عن هذه الصفقة التي، إذا تم تأكيدها، ستكون الأغلى في تاريخ الرياضة الاحترافية في أميركا الشمالية، وبات ابن الـ26 عاماً لاعباً حراً بعدما دافع الموسم الماضي عن ألوان نيويورك يانكيز الذي كان يأمل إعادة التوقيع مع النجم الدومينيكاني.

وتفوق هذه الصفقة قيمة العقد البالغة 700 مليون دولار لمدة 10 أعوام، الذي وقعه لوس أنجلوس دودغرز مع النجم الياباني شوهي أوتاني العام الماضي.