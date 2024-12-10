شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تصل مطار القاهرة الدولى بعد التعادل مع بلاك بولز بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من موزمبيق، بعد التعادل مع بلاك بول بهدف لمثله فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته بلا راحة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته أمام الزمالك بالجولة الثالثة من البطولة والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب.

وفي ذات السياق، يعكف الجهاز الفني للمصري على تصحيح الأخطاء الدفاعية، التي كلفت الفريق البورسعيدي فقدان نقطتين ثمينتين أمام بلاك بولز، حيث استقبل المصري هدف التعادل في الوقت الضائع من عمر المباراة ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.



النادي المصري



النادي المصري



النادي المصري



النادي المصري



النادي المصري



النادي المصري



النادي المصري