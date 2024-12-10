شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه داكار السنغالى فى بطولة أفريقيا لأندية سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة سلة سيدات الأهلى ، اليوم الثلاثاء، مع داكار السنغالى بالجولة الثالثة من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي تقام بالعاصمة السنغالية.

وحقق فريق الأهلى انتصار كبير على إم إف إم النيجيرى ضمن أولى مباريات الفريق ببطولة إفريقيا وكذلك أمام فاب الكاميرونى فى الجولة الثانية.

وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كلا من دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

ومن المقرر أن يتحدد طرف مباراة الأهلى المقبلة انتظارا لنتائج باقى المباريات اليوم.