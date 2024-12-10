شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد حتى 2028 والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد الكرة اليوم، الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، وعلى رأسها انتخاب مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية حتى 2028.

وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامى أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

