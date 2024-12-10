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اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد حتى 2028

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد – حاتم رضا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:00 ص

يعقد اتحاد الكرة  اليوم، الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، وعلى رأسها انتخاب مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية حتى 2028.

وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامى أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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