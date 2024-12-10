شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى فى كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعدادااته لخوض المباراة الأهم هذا الموسم فى بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، بعدما أغلق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده فى المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى إنتركونتيننتال

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى القادمة فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت في الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.