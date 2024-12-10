شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للأهلي اليوم قبل السفر لقطر لخوض مباراة كأس الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي مراناً خفيفاً صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى بمدينة نصر قبل تجمع البعثة الحمراء واستقلال الحافلة التي تنقلهم على مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي تنقلهم إلى الدوحة، لخوض المباراة المهمة في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويطمح فريق الأهلي فى تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي أمام الفريق الفائز من بوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" وباتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية"، في المباراة التي تجمع الفريقين فى ربع نهائي البطولة القارية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.