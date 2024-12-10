شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: أرحب بالعمل مديرا للكرة فى الأهلى.. وتعامل الجمهور مع إمام عاشور خطأ والان مع تفاصيل الخبر

أكد رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي له فضل كبير عليه، ولو طلبه للعمل في منصب مدير الكرة أو أي منصب آخر سوف يوافق على الفور، مشيرًا إلى أنه سيطلب صلاحيات وقتها، منها حرية اتخاذ القرارات في بعض الأمور.

وقال شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية: "ضحيت بالعمل في بعض الأندية بسبب رغبتي في الحصول على صلاحيات، وأرحب بالعمل في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، والأهم بالنسبة لأي لاعب هو الأخلاق، وضرورة القناعة بالقيام بالدور المطلوب منه".

وأضاف: "قمت بترشيح إمام عاشور للانتقال إلى النادي الأهلي منذ أن كان لاعبًا في حرس الحدود وعندما كنا نتحدث معه شىء والآن الأمور مختلفة، وأرى أن جمهور الأهلي تعامل معه حاليا بشكل خطأ، واصبحت (خناقة) جمهورين على لاعب، والبعض أصبح يشيد بلاعب دون أن يفعل شيئا، وهو ما أثر سلبا على إمام عاشور".

وتابع: "يجب على إمام عاشور أن يكون تركيزه في الملعب فقط، لكنه يريد إيصال رسائل معينة، من الممكن أن يكون أفضل لاعب في مصر ويتخطى مستويات كبيرة، وما زال أمامه الكثير؛ لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وعليه التركيز الشديد، وأتمنى مستقبلا ألا يلوم نفسه بعد اعتزاله، عليه أن يراجع نفسه ويركز فقط داخل الملعب".

واختتم: "يجب أن يتلقى إمام عاشور النصائح ويركز في عمله، وأن يراجعه الجماهير ويتوقف عن الإشادة به، ما زال لديه الكثير ليقدمه مع الأهلي".