شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضم كل لاعبى الأهلى فى رحلة قطر لخوض نصف نهائى الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ضم كل اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الحمر إلى البعثة المسافرة إلى قطر اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الفائز من باتشوكا وبوتافوجو، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم السبت المقبل.

وفضّل كولر ضم 28 في بعثة الفريق المسافرة إلى قطر تحسُبًا لأي موقف طارئ يحدث خلال وجود الفريق في قطر، بما فيهم يوسف أيمن الذي كان ينوي استبعاده لأسباب فنية، وكذلك ثلاثي الشباب مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويغيب عن قائمة الأهلي الرباعي المصاب، علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد، مصطفى شوبير.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى قطر كالتالي: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفي مخلوف – خالد عبدالفتاح – يوسف أيمن – عمر كمال عبد الواحد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – كريم الدبيس – يحيى عطية الله – أكرم توفيق – مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور – عمر الساعي - طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم – حسين الشحات – سمير محمد – محمد عبدالله – كريم نيدفيد – مصطفى أبو الخير – محمود كهربا – وسام أبو علي – بيرسي تاو.