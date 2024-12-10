شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة.. سعد سمير اللاعب الوحيد المتوج بالبطولة مع فريقين مختلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء، منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في موسمها الجديد، حيث تشهد مشاركة 18 فريقًا من أندية الدوري المصري الممتاز.

ويعتبر سعيد سمير لاعب نادي سيراميكا هو اللاعب الوحيد المتوج بالبطولة في نسختين مع فريقين مختلفين، حيث توج باللقب الأول مع مودرن فيوتشر "سبورت" وفي النسخة الثانية حصد اللقب مع سيراميكا.

تشهد البطولة هذا العام مشاركة كبار الأندية المصرية، أبرزها الأهلي والزمالك، اللذين تم توزيعهما على مجموعات مختلفة لضمان إثارة أكبر في المنافسات.

وتعد بطولة كأس الرابطة من البطولات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الجماهير المصرية والعربية، وتعد فرصة للفرق المصرية لعرض إمكانياتها وتطوير أدائها.

وقد تم تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة منها مجموعة من الفرق التي ستتنافس فيما بينها لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

يزين النادي الأهلي، بطل الدوري المصري، المجموعة الثالثة، بينما يزين نادي الزمالك المجموعة الأولى، أما المجموعتان الثانية والرابعة فتضم كلاً منهما مجموعة من الفرق القوية التي تسعى لتحقيق المفاجآت.

وتعتبر بطولة كأس الرابطة المصرية من البطولات الهامة التي تساهم في إثراء المشهد الكروي المصري، وتمنح الفرصة لجميع الأندية المشاركة للتنافس على الألقاب، كما أنها تعتبر بوابة التأهل إلى بطولة كأس السوبر المصري، حيث يشارك الفائز بالبطولة بالإضافة إلى بطل الدوري وكأس مصر.