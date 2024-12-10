الامارات | علي الطنيجي: المدرب المواطن لا يجامل على حساب الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم الخسارة أمام النصر بنتيجة 2-3 في الجولة التاسعة من دوري ادنوك للمحترفين، الا أنه مشرف فريق دبا الحصن لكرة القدم علي الطنيجي، عبر عن سعادته بالأداء المتطور لفريقه، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به المدرب المواطن حسن العبدولي، الذي ساهم في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، مؤكداً أن سبب تغير أداء دبا الحصن يعود إلى أن المدرب المواطن لا يجامل اللاعبين على حساب الفريق، وهو ما جعل اللاعبون يقدمون كل ما لديهم من أجل حجز مكانا لهم في التشكيل الأساسي.

وأوقف فريق النصر قطار دبا الحصن في الجولة التاسعة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعدما فاز عليه بنتيجة 3-2، وذلك بعد سلسلة إيجابية من النتائج لدبا الحصن بمجرد أن تولى المدرب حسن العبدولي زمام الأمور خلفا للمدرب البرازيلي كايو، حيث نجح العبدولي في جمع 5 نقاط في 3 مباريات بالتعادل مع العين وخورفكان والفوز على بني ياس، ليرتقي الفريق إلى المركز (12) بعد احتلاله المركز الأخير الـ(14) لفترة طويلة، اثر تعرضه لخمس هزائم متتالية في بداية الدوري.

وقال الطنيجي، لـ «الإمارات اليوم»: «خسر دبا الحصن أمام النصر بسبب البداية غير الجيدة للفريق في المباراة، حيث تلقى هدفين خلال دقيقتين في أول 10 دقائق، وهو ما أربك اللاعبين والفريق وجاء الهدف الثالث ليصعّب الأمور، ولكن بمجرد العودة إلى الأداء الجيد نجحنا في العودة وتقليل الفارق، وكنا قريبين من التعادل، ولكن هذه كرة القدم، وأهم ما في المباراة هو تطور الأداء من مباراة إلى آخرى، ولاحظ الجمهور وكل المتابعين ذلك، وعلى مدار أربع مباريات تطور الأداء كثيرا».

وعن سبب التغيير في أداء الفريق بعد تولي المدرب حسن العبدولي قيادة الفريق، أضاف الطنيجي: «تغير الكثير في الفريق، الأداء والروح، على الرغم من أن اللاعبين هم أنفسهم، السبب المدرب المواطن، لا يجامل ويعطي كل لاعب حقه، ولا يميز بين لاعب وآخر، وقال لهم سأعطي لكم ما أملك، ويجب عليكم أن تخرجوا ما لديكم، فتغير الوضع بشكل كامل».

وتابع: «تغيرت الروح تماما عن بداية الموسم، حيث كان هناك ضيق بين اللاعبين، وكان هناك لاعبين ضامنين مركزهم في التشكيل، أما الأن الكل يعطي ويلعب بروح واحدة واللاعبين يغطون بعضهم في المباراة، وهذا ما جعل الفريق يتطور للمباراة الرابعة على التوالي وأول مباراة يخسر فيها الفريق كامل النقاط».

وأكد الطنيجي، أنه يتوقع أن يكون دبا الحصن من أفضل إلى أفضل في المباريات المقبلة، وأن ينجح في تقديم عروض جيدة ونتائج تساعده على التقدم من جدول الترتيب.