شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تعود إلى القاهرة بعد التعادل مع بلاك بول الموزمبيقي والان مع تفاصيل الخبر

تعود فى الواحدة والنصف صباح اليوم، الثلاثاء، بعثة فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى القاهرة قادمة من موزمبيق، بعد التعادل مع بلاك بول بهدف لمثله فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في ذات السياق، يعكف الجهاز الفني للمصري على تصحيح الأخطاء الدفاعية، التي كلفت الفريق البورسعيدي فقدان نقطتين ثمينتين أمام بلاك بولز، حيث استقبل المصري هدف التعادل في الوقت الضائع من عمر المباراة ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.