شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: شوبير يعود بعد رحلة قطر وهانى أقرب للتعافى من كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلى، أن النادى الأهلى لديه 4 إصابات فقط حاليا وكل بطولة لها ملفات محددة ومعايير طبية لكل لاعب فى المباريات.

وقال أحمد جاب الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى لديه 4 إصابات فقط، ومصطفى شوبير عبارة عن شد من الدرجة التانية وسيكون جاهزا فى آخر شهر ديسمبر الجارى ويعود للعب بعد رحلة قطر".

وأضاف: "على معلول اقترب كثيرا من العودة للتدريبات وهو فى الفترة الأخيرة من التأهيل ويحتاج بعض القياسات البدنية، ومحمد هانى وكريم فؤاد انتهيا من التأهيل فى النمسا وعودة هانى أقرب من كريم فؤاد".

وتابع: "أشرف دارى جاهز طبيا للمشاركة فى المباريات، واللاعب جاء الأهلى سليما وتم استدعاؤه للمنتخب المغربى فتعرض للإصابة خلال الإحماءات قبل مباراة المغرب وتم علاجه وكان مع الفريق فى رحلة جنوب أفريقيا".

واختتم: "لن يتم الدفع بأى لاعب غير سليم طبيا، ووسام أبو على كان عنده كدمة قوية فى وجه القدم، وتم علاجه والدفع به فى المباراة فهو سليم، وكل بطولة لها ملفات محددة ومعايير طبية لكل لاعب فى المباريات".