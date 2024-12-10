شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المنصورة: أعتذر عما حدث منى تجاه علاء نوح فقط وقررت اعتزال كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:42 م
قال أحمد شاهين لاعب نادي المنصورة، إنه لا يعلم كيف حدث منه ما حدث، ولكنه قرر اعتزال كرة القدم وعدم الاستمرار في الملاعب.
وأضاف أحمد شاهين، خلال تصريحات تليفزيونية: "في البداية لقد شعرت أن ما حدث كان أسوأ ما مررت به في حياتي، ولم أقصد ما حدث وكنت أشعر بضغط نفسي كبير".
وتابع: "أعتذر للكابتن علاء عما حدث مني في الموقف، وهو مثل والدي، ولكن أعتذر له فقط فيما حدث مني ولكن لا أعتذر له في أشياء أخرى".
واستطرد: "من قبل المباراة كنت أشعر أنني لا أريد لعب كرة القدم مرة أخرى، وأنا قررت ذلك عقب المباراة، وكتبت ذلك عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
واختتم: "لا أعلم ماذا حدث ولماذا يتم تغييري بعد دخولي المباراة بدقائق ولم يحدث طرد لاعب أو إصابة لاعب ليتم تغييري بهذا الشكل، لم ألمس الكرة حتى ودخلت الملعب والنتيجة 2/0، والهدف الثالث جاء عقب دخولي الملعب مباشرة".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز