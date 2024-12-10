شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المنصورة: أعتذر عما حدث منى تجاه علاء نوح فقط وقررت اعتزال كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد شاهين لاعب نادي المنصورة، إنه لا يعلم كيف حدث منه ما حدث، ولكنه قرر اعتزال كرة القدم وعدم الاستمرار في الملاعب.

وأضاف أحمد شاهين، خلال تصريحات تليفزيونية: "في البداية لقد شعرت أن ما حدث كان أسوأ ما مررت به في حياتي، ولم أقصد ما حدث وكنت أشعر بضغط نفسي كبير".

وتابع: "أعتذر للكابتن علاء عما حدث مني في الموقف، وهو مثل والدي، ولكن أعتذر له فقط فيما حدث مني ولكن لا أعتذر له في أشياء أخرى".

واستطرد: "من قبل المباراة كنت أشعر أنني لا أريد لعب كرة القدم مرة أخرى، وأنا قررت ذلك عقب المباراة، وكتبت ذلك عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

واختتم: "لا أعلم ماذا حدث ولماذا يتم تغييري بعد دخولي المباراة بدقائق ولم يحدث طرد لاعب أو إصابة لاعب ليتم تغييري بهذا الشكل، لم ألمس الكرة حتى ودخلت الملعب والنتيجة 2/0، والهدف الثالث جاء عقب دخولي الملعب مباشرة".