شكرا لقرائتكم خبر عن خروج المغلوب.. اتجاه لتغيير نظام بطولة كأس الرابطة بداية من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام ولائحة بطولة كأس الرابطة من الموسم المقبل، لتقام بنظام خروج المغلوب بدلا من نظام دور المجموعات.

وكشف مصدر في رابطة الأندية لـ"الخليج 365"، أن البطولة بنظامها الحالي تواجه مشكلة كبيرة في المواعيد خاصة مع ارتباطات الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

وأوضح أن النظام الجديد يقتضي أن يلعب دورا تمهيديا، يتأهل الفائز منه لتبدأ البطولة من دور الـ16، وبذلك سيخوض أي فريق بحد أقصى 4 مباريات حتى اللقاء النهائي.

وفي سياق متصل، أصدرت رابطة الأندية المصرية، قرارها بشأن مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة موسم 2024- 2025.

وخاطب الأهلي، رابطة الأندية اليوم، لطلب تأجيل المباراة، حيث أشار إلى أن لائحة البطولة تضطره للسفر يوم 10 إلى قطر وهو نفس يوم مباراة إنبي.

ووافقت رابطة الأندية بشكل رسمي على طلب الأهلي بتأجيل اللقاء بسبب ارتباطه بالسفر إلى دولة قطر من أجل خوض مباراة كأس التحدي في بطولة الإنتركونتيننتال.