شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يقود مرانه الأول مع غزل المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، مرانه الأول تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، المدير الفني الجديد للفريق.

من جانبه، أعرب شوقي غريب، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، عن سعادته بإتمام النادي لإجراءات التعاقد معه ليكون مديراً فنياً للفريق خلفاً لأحمد عيد، والذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة برباعية نظيفة أمام الزمالك في الدوري.

وقال شوقي غريب فى كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بنادي غزل المحلة لإعلان التعاقد معه، "سعيد بعودتي للمحلة، وكان حلمي في يوم من الأيام أدرب بيتي".

وأضاف شوقي غريب: "رجعت للمحلة بعد 30 سنة تدريب، وسعيد بمشواري التدريبي، فيه إيجابيات حققت إنجازات للمنتخبات، مثل برونزية كأس العالم، وأمم أفريقيا مع المنتخب الأولمبي".

واختتم غريب: "لم أدرب المحلة من قبل لأسباب أخرى ليست مالية، وسعيد بالصرح الموجود حاليا الاستاد والملعب، المحلة عنده تاريخ بطل الدوري وثاني أفريقيا أتمنى هذا التاريخ يعود مرة أخرى".



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