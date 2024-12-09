شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ميدالية فضية فى بطولة العالم للكوراش بمنغوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد الشافعي في حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال منافسات بطولة العالم للكوراش للأساتذة التي أقيمت في دولة منغوليا خلال الفترة 1 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وعاد الشافعي للمشاركة رسميا في البطولات بعد اعتزال اللعب لمدة استمرت 15 عاما مقدما الشكر إلى محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على دعمه ومساندته خلال الفترة الماضية والمشاركة في بطولة العالم للكوراش للأساتذة والتي حصد فيها على الميدالية الفضية.



وكان محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، قد تقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة العالم للكوراش في نسختها المقبلة 2025 والتي يتوقع أن يشارك فيها 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.



وقال محمد صبيح، إن الملف المصري الذي تم تقديمه خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي للعبة والذي أقيم في دولة منغوليا وحضره ممثلا عن مصر حظي بإشادة أعضاء الاتحاد الدولي، الذين رحبوا بفكرة تنظيم البطولة على أرض مصر لتكون النسخة الأولى من نوعها التي تستضيفها القاهرة.



وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن العرض المصري تناول كل الإمكانيات التي توفرها الدولة المصرية من منشآت وبنى تحتية تسهم في تنظيم بطولة العالم للكوراش على أعلى مستوى بما يحقق الأجواء الملائمة للمنافسات.



ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه، من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوراش وغيرها من الرياضات النزالية وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.



وتعد رياضة الكوراش من ضمن الألعاب القتالية ويسمح فيها بارتداء الحجاب خلال المنافسات في البطولات الدولية، كما أنها تبدأ من ميزان 48 كجم إلى 87 كجم ثم الوزن الثقيل فوق الـ 100 كجم للرجال، ويبلغ مدة المباراة للفتيات 3 دقائق وللرجال 4 دقائق عبارة عن شوط واحد وفي حال التعادل يتم احتساب 2 دقيقة فقط تحت مسمى «جولد سكور».