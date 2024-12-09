شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز كأس الرابطة قبل انطلاق النسخة الثالثة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد غدا الأربعاء، منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في موسمها الجديد، حيث تشهد مشاركة 18 فريقًا من أندية الدوري المصري الممتاز.

وستشهد البطولة هذا العام توزيع جوائز مالية قيمة على الفرق الفائزة، حيث يحصل بطل البطولة على جائزة قدرها 1.5 مليون جنيه مصري، بينما يحصل وصيف البطولة على مليون جنيه مصري. كما يحصل كل نادي مشارك على مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

تشهد البطولة هذا العام مشاركة كبار الأندية المصرية، أبرزهم الأهلي والزمالك، اللذين تم توزيعهما على مجموعات مختلفة لضمان إثارة أكبر في المنافسات.

تعد بطولة كأس الرابطة من البطولات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الجماهير المصرية والعربية، وتعد فرصة للفرق المصرية لعرض إمكانياتها وتطوير أدائها.

وقد تم تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة منها مجموعة من الفرق التي ستتنافس فيما بينها لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

يزين النادي الأهلي، بطل الدوري المصري، المجموعة الثالثة، بينما يزين نادي الزمالك المجموعة الأولى، أما المجموعتان الثانية والرابعة فتضم كلاً منهما مجموعة من الفرق القوية التي تسعى لتحقيق المفاجآت.

تعتبر بطولة كأس الرابطة المصرية من البطولات الهامة التي تساهم في إثراء المشهد الكروي المصري، وتمنح الفرصة لجميع الأندية المشاركة للتنافس على الألقاب. كما أنها تعتبر بوابة التأهل إلى بطولة كأس السوبر المصري، حيث يشارك الفائز بالبطولة بالإضافة إلى بطل الدوري وكأس مصر.