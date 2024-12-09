شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق بطولة مصر الدولية للرجال للجولف في سوما باي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للجولف عن انطلاق بطولة مصر الدولية للرجال للجولف ابتداء من غدٍ الثلاثاء 10 ديسمبر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر.



وتقام البطولة في سوما باي، أحد أجمل الوجهات السياحية على البحر الأحمر، بمشاركة 60 لاعبًا يمثلون 11 دولة، وهي: الدنمارك، السعودية، البحرين، تونس، إنجلترا، ألمانيا، المجر، ليبيا، لبنان، إيطاليا، ومصر.



وتبدأ البطولة غدًا 10 ديسمبر بوصول اللاعبين، يليه يوم 11 ديسمبر المخصص للتدريبات، بينما ستقام المنافسات على مدار ثلاثة أيام من 12 إلى 14 ديسمبر، ويكون يوم 15 ديسمبر مخصصًا للمغادرة.



وأكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن البطولة تتميز هذا العام بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المحترفين الأجانب من مختلف دول العالم، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة عالمية لرياضة الجولف.



كما تمنح البطولة اللاعبين المشاركين نقاطًا في التصنيف العالمي للجولف، مما يعزز أهميتها ويزيد من التنافسية بين اللاعبين.



وأشار عمر هشام إلى أن مشاركة أكثر من 26 لاعبًا أجنبيًا محترفًا بالبطولة يوفر فرص احتكاك قوية للاعبين المصريين ويسهم في تطوير مستواهم الفني وفقاً للمعايير الدولية، كما يعكس اهتمام الاتحاد المصري بتطوير رياضة الجولف في مصر، من خلال استقطاب لاعبين عالميين وتنظيم بطولات كبرى في أماكن مميزة مثل سوما باي، المعروفة بملاعبها المجهزة على أعلى مستوى.