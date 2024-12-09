شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكتسح البنك الأهلى 6 – 1 فى تاريخ المواجهات قبل لقاء كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الأربعاء 11 ديسمبر الجارى.

ويتسلح فريق سيراميكا بالتاريخ قبل لقاء الأربعاء مع البنك الأهلى، حيث سبق أن تواجه الفريقان من قبل 9 مرات، كانت الغلبة لسيراميكا فى 6 مناسبات بينما حقق البنك الأهلى فوزا وحيدا وحسم التعادل مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 16 هدفا، بينما سجل لاعبو البنك الأهلى 10 أهداف.



ويلعب سيراميكا أول مبارياته فى كأس رابطة الأندية مع البنك الأهلى 11 ديسمبر الجارى، ثم مواجهة غزل المحلة 23 مارس، ثم مواجهة المصرى 2 أبريل المقبل، ويختتم دور المجموعات بمواجهة زد 23 أبريل المقبل.



جدير بالذكر أن سيراميكا هو حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفية فى آخر نسختين، بينما حصد مودرن سبورت "فيوتشر" النسخة الأولى من البطولة، ويحلم سيراميكا فى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى.