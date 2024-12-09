شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة ضمن المرشحين للجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، دائرة المرشحين للانضمام إلى اللجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة التى ينوى مجلس الإدارة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة من تشكيلها.

ويتواجد حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر فى اللجنة ومن المقرر أن يكون رئيسًا لها، بجانب مجموعة من الخبراء الفنيين ومن ضمن المرشحين أيضا حلمى طولان ومحسن صالح وحسن فريد.

ويعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة ، غدا الثلاثاء ، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية وعلى رأسها اعتماد الميزانية وانتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية حتى 2028.

وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار قائمة هانى أبو ريدة والفوز بالتزكية.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.