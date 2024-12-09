شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يلقى الكلمة الافتتاحية فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الكلمة الافتتاحية فى اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية المقرر لها غدا الثلاثاء بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتضمن الكلمة الترحيب برؤساء ومندوبى الأندية الحضور، بجانب التطرق إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك الحديث عن ميزانية اتحاد الكرة والحساب الختامى.

وتعهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بإنهاء كل الملفات المُعلقة قبل تسليم المهمة للمجلس الجديد برئاسة هانى أبو ريدة، الذى سيبدأ عمله عقب إجراء الانتخابات غدا الثلاثاء.

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة هانى أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من: هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.