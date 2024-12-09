شكرا لقرائتكم خبر عن صديق إيجولا ينضم لبعثة بيراميدز فى تونس رغم عدم القيد أفريقيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النيجيري صديق إيجولا لمعسكر فريق نادي بيراميدز المقام بالعاصمة التونسية قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من عدم قيد اللاعب النيجيري في القائمة الأفريقية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قرر استدعاء اللاعب ليؤدي التدريبات الجماعية مع الفريق في تونس للحفاظ على لياقته البدنية وجاهزيته لمباريات المرحلة المقبلة في الدوري وكأس الرابطة، ولقاءات دوري الأبطال المتبقية في دور المجموعات.

وكان الثنائي حارس المرمى أحمد الشناوي وإبراهيم عادل انضما لمعسكر بعثة نادي بيراميدز في تونس، وكان الثنائي تخلف عن رحلة بيراميدز إلى مالي لمواجهة دجوليبا في الجولة الثانية، بسبب الإصابة بنزلة برد حادة استلزمت البقاء في القاهرة من أجل الراحة والعلاج.

وبعد شفاء الثنائي مؤخرا قرر الجهاز الفني ضمهما للمعسكر، حيث انضم الشناوي وعادل للفريق صباح اليوم من أجل الانتظام فى التدريبات حتى موعد اللقاء.