شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وإبراهيم عادل ينتظمان فى تدريب بيراميدز بمعسكر تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل فى تدريبات فريق نادي بيراميدز بمعسكره الحالي فى العاصمة التونسية، قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الثنائي انضما لمعسكر بيراميدز في تونس صباح اليوم بعد غيابهما عن رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا بسبب الإصابة بنزلة برد حادة، وانضما للبعثة فى تونس بعد الشفاء تماماً والجاهزية لمباراة الترجي.

وخاض الثنائي تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة في تونس مع الجهاز الفني لتجهيزهما للقاء الترجي الهام في البطولة القارية.



إبراهيم عادل