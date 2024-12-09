شكرا لقرائتكم خبر عن "إخواتي".. أفشة يوثق جلسته مع محمد شريف وياسر إبراهيم بصورة سيلفي والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على نشر صورته مع الثنائي ياسر إبراهيم زميله في الفريق الأحمر، ومحمد شريف زميله السابق فى الأهلي ولاعب الخليج السعودي الحالي.

والتقط أفشة صورة سيلفي مع محمد شريف وياسر إبراهيم وكتب عليها "إخواتي"، لتوثيق الجلسة التي جمعتهما مؤخرا، لاسيما أن أفشة يرتبط بعلاقة صداقة ممتدة مع شريف وياسر داخل وخارج الملعب.

أفشة مع ياسر وشريف

من ناحية أخرى، استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى قطر غدا الثلاثاء، لخوض مباراة تنصف نهائي كأس الانتركونتيننال للأندية، حيث ينتظر الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي من أجل تحديد منافسه في نصف نهائي بطولة العالم للقارات.

ومن المنظر أن تشهد قائمة الأهلي تواجد ثنائي الشباب محمد عبد الله وسمير محمد، لاسيما أنهما يحظيان بثقة مارسيل كولر ويرغب في منحهما فرصة المشاركة الفترة القادمة، فيما سيتم استبعاد يوسف أيمن لأسباب فنية.

ويستمر غياب رباعي الأهلي المصاب "علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد ومصطفى شوبير"، حيث يواصل الرباعي أداء برنامجهم التأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات.

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي في كأس انتركونيتينال كلا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد عبدالله، كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، عمر الساعي.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي، وسمير محمد.