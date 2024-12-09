شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب واقعة الاعتداء على مدرب المنصورة يعتزل كرة القدم ويعتذر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد شاهين، لاعب المنصورة صاحب واقعة الاعتداء على مديره الفني علاء نوح خلال لقاء المقاولون العرب بدورى المحترفين، باعتذار رسمي لجماهير النادى، مؤكدا أنه سيستمر محباً وعاشقاً للمكان.

وقال شاهين، إنه قرر عدم ممارسة كرة القدم بشكل نهائي مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لو تصرف خطأ خلال مباراة المقاولون فإن ذلك نابع من حبه وعشقه للمنصورة، وجاء خارجاً عن إرادته.

وأسفرت مباريات الجولة الحادية عشر من دورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز المقاولون العرب على المنصورة بثلاثية نظيفة رفع بها ذئاب الجبل رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الضيوف عند ثلاث نقاط في مؤخرة جدول الدورى وتعقد موقفهم في البقاء .

كما نجح لافيينا في العودة للإنتصارات بعد الفوز على سبورتنج بهدف مقابل للاشئ خارج ملعبه رافعا رصيده إلى 11 نقطة ، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 9 نقاط ، في الوقت الذى تعادل فيه القناة على ملعبه أمام السكة الحديد بهدف لمثله .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق وى فوزا ثمينا على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 22 نقطة في وصافة المجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 12 نقطة ، كما حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب .