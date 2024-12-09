شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي على استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، بقيادة حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، حيث تولى الجهاز المعاون له، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً استعدادا لمواجهة الأربعاء.

كما خصص الجهاز الفني، فقرة فنية لتنفيذ مجموعة من الجمل، التي يرغب الجهاز الفني فب تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وشهد المران حضور علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، وعماد سليمان، المشرف العام على الفريق، بالإضافة إلى مصطفى شلة، أمين صندوق النادي.