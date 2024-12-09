شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح التسجيل لحضور الجمعية العمومية فى التاسعة صباح غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح اتحاد الكرة باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية فى التاسعة صباح غدٍ، الثلاثاء، بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.