شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: أبطال نصف العالم مستعدون لاستكمال الرحلة فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على نشر صورا تذكارية للاعبي الفريق مع كأس القارات الثلاث، التي توج بها النادي الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بعد جلسة التصوير التي تمت للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وكل لاعبي الفريق مع آخر ألقاب القلعة الحمراء.

وكتب صفحة الأهلي تعليقا على صور اللاعبين، "أبطال نصف العالم مستعدون لاستكمال الرحلة في كأس الإنتركونتننتال".

من جهته استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى قطر غدا، الثلاثاء، لخوض مباراة تنصف نهائي كأس الانتركونتيننال للأندية، حيث ينتظر الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي من أجل تحديد منافسه في نصف نهائي بطولة العالم للقارات.

ومن المنظر أن تشهد قائمة الأهلي تواجد ثنائي الشباب محمد عبد الله وسمير محمد، لاسيما أنهما يحظيان بثقة مارسيل كولر ويرغب في منحهما فرصة المشاركة الفترة القادمة، فيما سيتم استبعاد يوسف أيمن لأسباب فنية.

ويستمر غياب رباعي الأهلي المصاب "علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد ومصطفى شوبير"، حيث يواصل الرباعي أداء برنامجهم التأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات.



ابو الخير



أفشة



أكرم توفيق



الدبيس



الساعي



السولية



الشحات



الشناوي



تاو



حمزة



خالد



داري



ربيعة



رضا



سمير



شوبير



طاهر



عاشور



عبد الله



كمال



كهربا



كوكا



كولر



مخلوف



مروان



نيدفيد



وسام



ياسر



يحيى



يوسف

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي في كأس انتركونيتينال كلا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد عبدالله، كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، عمر الساعي.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي، وسمير محمد.