شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهزم المنصورة بثلاثية ويبتعد بصدارة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الحادية عشرة من دورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز المقاولون العرب على المنصورة بثلاثية نظيفة، رفع بها ذئاب الجبل رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الضيوف عند ثلاث نقاط في مؤخرة جدول الدورى وتعقد موقفهم في البقاء .

كما نجح لافيينا في العودة للانتصارات بعد الفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل خارج ملعبه رافعاً رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 9 نقاط، في الوقت الذى تعادل فيه القناة على ملعبه أمام السكة الحديد بهدف لمثله.

وفى إطار مباريات نفس الجولة، حقق وى فوزا ثمينا على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 22 نقطة في وصافة المجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 12 نقطة ، كما حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب .