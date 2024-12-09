شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يقرر صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق سعيد حسانين، رئيس نادى الترسانة ، صرف مكافآت إجادة للاعبين، بخلاف ما تنص عليه اللائحة، بعد الفوز الصعب على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشرة من دورى المحترفين.

يأتي ذلك بعد الفوز الذى حققه الترسانة على كهرباء الإسماعيلية 2 – 1 باستاد حسن الشاذلى في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء رفع بها الشواكيش رصيده إلى 19 نقطة وتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب .



من ناحية أخرى، يعود الفريق الكروى لتدريباته غدا، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بروكسى الخميس المقبل بملعب الأخير في إطار الجولة الثانية عشرة للمسابقة .