شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى المنصورة: إيقاف أحمد شاهين وإحالته للتحقيق بعد اعتدائه على المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد محمد البسيونى، رئيس مجلس إدارة نادى المنصورة، إيقاف لاعب الفريق أحمد شاهين وتحويله للتحقيق فى واقعة الاعتداء على علاء نوح المدير الفنى بعد استبداله فى مواجهة المقاولون العرب بدورى المحترفين.

وأضاف البسيونى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه قرر إيقاف اللاعب لحين الانتهاء من التحقيق فى الواقعة بعد الحصول على تقرير المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون، لافتًا إلى أنه يجب الحرص خلال التعامل مع الموقف، خاصة أن اللاعب مازال صغيرًا فى السن كونه مواليد 2003.

وكان علاء نوح، المدير الفني لفريق المنصورة علق على حدث اعتداء أحمد شاهين لاعب الفريق عليه، بعد استبداله عقب نزوله بدقائق، خلال أحداث الشوط الثاني من مواجهة المقاولون العرب بمنافسات دوري المحترفين.

وقال علاء نوح، فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2"، "لاعب لم ينفذ التعليمات يبقي يطلع برا، لأن ما فيش حد فيهم عمل حاجة لنادى المنصورة، فالكل لازم يسمع الكلام ويحترم القرارات، واللي عمله يتحمل عواقبه".

وأضاف نوح، "الحكم غلط فى أول دقيقة ولسه بنسمى الله كان الماتش خلص، والهدف الثانى غلطة لأننا بنلاعب المقاولون فى ملعبه".

وفاز فريق المقاولون على المنصورة بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بالجولة الحادية عشرة بدورى المحترفين، ليتصدر المقاولون جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.