شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التعادل مع إنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من نيجيريا، عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



واستغرقت الرحلة من نيجيريا إلى القاهرة حوالى 7 ساعات تقريباً، عبر طائرة خاصة قام مجلس إدارة النادي بتوفيرها للبعثة التي ترأسها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.



وكان فريق الزمالك تعادل مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

يخضع المغربى محمود بنتايج ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لأشعة على الكتف بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مواجهة إنيمبا النيجيرى، لتحديد حجم إصابته.

وتعرض محمود بنتايج لإصابة على مستوى الكتف خلال مواجهة إنيمبا النيجيرى أمس، الأحد، وتدخل الجهاز الطبى لوضع شريط لاصق على كتف اللاعب حتى يتمكن من استكمال الشوط الأول من اللقاء.

ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التى سيخضع لها اللاعب حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة وأن إصابة اللاعب جاءت في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب.