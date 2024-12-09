شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات دوري الكرة النسائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم، الاثنين، مباريات اليوم الأول من الجولة الحادية عشرة من دوري الكرة النسائية، والتي شهدت إقامة 4 مباريات بين البنك الأهلى والأهلى، المعادى واليخت مع مودرن سبورت، اتحاد بسيون مع وادى دجلة، ومسار مع الطيران.

ونجح سيدات الاهلي فى تعزيز صدراتهن لجدول الدوري بالفوز علي البنك الاهلي بهدفين نظيفين، فيما انسحب فريق الطيران أمام فريق مسار قبل نهاية الشوط الأول بعد تأخره بخماسية نظيفة، وفاز فريق مودرن سبورت بأربع أهداف نظيفة علي نظيره المعادي واليخت، وفاز وادي دجلة علي اتحاد بسيون بثلاثية نظيفة.

وتستكمل مباريات الجولة غدا، الثلاثاء، بثلاث مواجهات قوية بين الاتحاد السكندرى مع الزمالك، بيراميدز مع زد، والجونة مع المقاولون العرب.

ويواصل الأهلى صدارة ترتيب الدورى بالوصول للنقطة 30 من 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، مسجلا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 21.