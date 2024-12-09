شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب المنصورة بعد الاعتداء عليه من لاعب الفريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء نوح، مدرب فريق المنصورة ، على حدث اعتداء أحمد شاهين لاعب الفريق عليه، بعد استبداله عقب نزوله بدقائق، خلال أحداث الشوط الثاني من مواجهة المقاولون العرب بمنافسات دوري المحترفين.

وقال علاء نوح، فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2"، "لاعب لم ينفذ التعليمات يبقي يطلع برا، لأن ما فيش حد فيهم عمل حاجة لنادى المنصورة، فالكل لازم يسمع الكلام ويحترم القرارات، واللي عمله يتحمل عواقبه".

وأضاف نوح، "الحكم غلط فى أول دقيقة ولسه بنسمى الله كان الماتش خلص، والهدف الثانى غلطة لأننا بنلاعب المقاولون فى ملعبه".

وفاز فريق المقاولون على المنصورة بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بالجولة الحادية عشرة بدورى المحترفين، ليتصدر المقاولون جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.