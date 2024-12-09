شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران ينسحب أمام مسار قبل الشوط الأول بعد تأخره بخماسية بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

انسحب فريق الطيران أمام فريق مسار قبل نهاية الشوط الأول بعد تأخره بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى الكرة النسائية.

وتقدم فريق مسار بخماسية نظيفة أمام الطيران قبل نهاية الشوط الأول، الأمر الذى أدى إلى انسحاب فريق الطيران وعدم استكمال المباراة، لينهى الحكم اللقاء لصالح فريق مسار.



بهذه النتيجة، رفع فريق مسار رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات محققا العلامة الكاملة، فيما بقى فريق الطيران عند النقطة 13 بعد الانسحاب من هذه المباراة.



وفاز فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى على البنك الأهلى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دورى الكرة النسائية.



سجلت أهداف الأهلى كل من ميا دارين وشارتي روبن فى أحداث الشوط الأول، ليواصل الأهلى صدارة ترتيب الدورى بالوصول إلى النقطة 30 من 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن مسجلا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 21.