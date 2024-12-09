شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض محمد شريف لتدعيم الهجوم فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع محمد شريف ، مهاجم الخليج السعودى، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق، فى ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن فريقه.

وتفاوض مسئولو بيراميدز مع محمد شريف، وأبدى اللاعب ترحيبه بالانتقال لبيراميدز، إلا أنه يضع أولوية للعودة لصفوف الأهلى خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

ويبدأ فريق الكرة بنادي بيراميدز الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي مباشرة دون العودة إلى مصر عقب خوض مباراة دجوليبا المالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل في مالي أمام نظيره دجوليبا في الجولة الثانية سلبيا ليضيف نقطة إلى رصيده الذي ارتفع إلى 4 نقاط في قمة المجموعة.

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز صباح اليوم، إلى تونس قادمة من مالي، لبدء مرحلة الإعداد لمواجهة الترجي التونسي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.