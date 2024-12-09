شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعزز صدارته لدورى الكرة النسائية بالفوز على البنك بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاهلي للكرة النسائية على البنك الأهلى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، فى منافسات الجولة الحادية عشر من دورى الكرة النسائية، سجل هدفي الأهلى كل من ميا دارين وشارتي روبن فى أحداث الشوط الأول.

ويواصل الأهلى صدارة ترتيب الدورى بالوصول للنقطة 30 من 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، مسجلا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 21.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وثريا أشرف وكاميليا الديب وأشرقت عادل ونادين غازي.