شكرا لقرائتكم خبر عن حالته مستقرة.. إنقاذ لاعب بلع لسانه في مباراة ناشئي الألمونيوم ونادى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أخصائى إصابات بنادى الألمونيوم بالتعاون مع جهاز نادى قنا فى إنقاذ لاعب بعد ابتلاع لسانه أثناء مباراة جمعت بين فريقى نادى قنا الرياضى ونادى الألمونيوم 2007.

وشهد اللقاء الذى جمع الفريقين تعرض مهاجم فريق قنا لابتلاع لسانه بعد سقوطه على الأرض، وأسرع أخصائى الإصابات بنادى الألمونيوم بالمشاركة مع جهاز طبى قنا فى إنقاذ حياة اللاعب وتمكن من ذلك.

وقال أحمد حسن شيتوس، المشرف على قطاع الناشئين بنادى قنا الرياضي، لليوم السابع، أن اللاعب محمد على من مواليد 2007 حالته مستقرة بعد العلاج اللازم وذلك بعد تعرضه لبلع اللسان أثناء عملية التسخين للنزول وعرقلته فى أحد حبال الشبكة وسقوطه على رأسه.