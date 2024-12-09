شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعب المنصورة يحاول الاعتداء على مدربه بعد تغييره فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة المنصورة و المقاولون العرب بمنافسات دوري المحترفين واقعة، غريبة بعدما اعترض أحمد شاهين لاعب المنصورة على مدربه علاء نوح بعد استبداله عقب نزوله بدقائق، خلال أحداث الشوط الثاني.

وفي الربع ساعة الأخيرة من زمن المباراة، قرر علاء نوح استبدال أحمد شاهين بعد نزوله لينفجر اللاعب غاضباً فى مشهد تفاجأ به كل من فى الملعب، وقام أحد أعضاء الجهاز الإداري بنادي المنصورة للسيطرة على غضب اللاعب وإخراجه من الملعب، وقام أحمد شاهين بالركض نحو مدربه علاء نوح على دكة البدلاء ودفعه على مقعده في الدكة، إلا أن المدرب تعامل مع الأمر بهدوء.

وانتهت المباراة بفوز المقاولون العرب علي المنصورة بثلاث أهداف نظيفة بمنافسات دوري المحترفين.