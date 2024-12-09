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الامارات | نجم ميلان مصاب بـ"العضلة النعلية".. وهذه مدة غيابه

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر ميلان الإيطالي جهود جناحه الدولي الأميركي كريستيان بوليسيتش لمدة أسبوع على أقل تقدير بسبب إصابة في ربلة الساق، وذلك وفق ما أعلن اليوم الإثنين.
وقال النادي اللومباردي في بيان: "كشفت الفحوص التي أجريت صباح اليوم (الإثنين) عن إصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى. ستجرى فحوص جديدة خلال أسبوع".
وتعرض بوليسيتش الذي سجل ثمانية أهداف مع خمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، للإصابة خلال خسارة ميلان أمام أتالانتا 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من .
وسيغيب الأميركي على أقل تقدير عن المباراتين المقبلتين ضد النجم الأحمر الصربي الأربعاء في وجنوى الأحد في الدوري المحلي الذي يحتل فيه فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المركز السابع بفارق 11 نقطة عن أتالانتا المتصدر، فيما يقبع في المركز السادس عشر من أصل 36 فريقا في المجموعة الموحدة للمسابقة القارية برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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