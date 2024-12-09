شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المصرى البورسعيدى: الأهلي فخر للمصريين.. ومجنون من يفكر عكس ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو الدسوقي، نجم المصري البورسعيدي السابق، على التصريحات بشأن عدم تشجيع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. وقال عمرو الدسوقي، فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "فخر لنا جميعنا وجود الأهلي في مونديال الأندية، ومجنون من يُفكر عكس ما نقول".

وأضاف عمرو الدسوقي، "الأهلي يُشرف الكرة المصرية ويلعب أمام أفضل أندية العالم، وهو شعور مميز لنا كمصريين وكمحبين لكرة القدم".

وتابع نجم المصري البورسعيدي السابق، "الأهلي هو النادي الوحيد الممثل لنا، ولذلك لابد من دعمه وأن نفخر به، وكل مصرى عليه أن يدعم ويقف خلف الأهلي.. التفاوت في التصريحات ليس القصد منه التقليل من الأهلي".

وأشار عمرو الدسوقي إلى أن النادي المصري قادر على مقارعة الكبار والمنافسة على لقب الدوري الممتاز، موضحا أن المنافسة على الدوري طموح لأي نادٍ، ولابد أن تكون هناك الجرأة، واسكواد فريق المصري مميز.

وأكد نجم المصري البورسعيدي السابق أنه حال مقارنة الفريق مع بيراميدز فكلاهما يمتلك لاعبين كبار، لكن يميز المصري وجود الجماهير، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على نفس المستوى وعلى وجود الدوافع النفسية للاعبين، والإدارة لم تقصر وتعطي دافع كبير للاعبين منذ بداية الموسم، وهو ما يعطي اتزان ووصول للشكل المطلوب.

واختتم عمرو الدسوقي قائلا، "على اللاعبين أن يعوا أن كل مباراة بثلاث نقاط، وعليهم أن يفصلوا بين الدوري والكونفدرالية، وجميعنا نرى الأهلي يفصل بين كل بطولة وأخرى، وكل مباراة ومباراة، ولابد أن يتم إيصال هذا الأمر لكل اللاعبين".