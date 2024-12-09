شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم إسبانيا 3-0 فى أولى مواجهات دور المجموعات ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش ، بقيادة هشام العطار، على إسبانيا بنتيجة 3-0، في أولى مباريات الفراعنة بدور المجموعات ببطولة العالم للفرق المقامة في هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

ـ فوز مازن هشام على هوجو فيرال بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-7.

- فوز مصطفى عسل على إيفان بيريز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-3, 11-6.

- فوز علي فرج على إيكار بجاريس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط:11-8, 11-8,11-7.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة العالم كالتالي:

1- علي فرج المصنف الأول عالميا

2- مصطفى عسل المصنف الثانى عالميا

3- مازن هشام المصنف الخامس عالميا

4- كريم عبد الجواد المصنف السابع عالميا



نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

وتعتبر مصر هي ثالث أكثر الدول حصداً للقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بواقع 6 بطولات بالتساوى مع منتخب باكستان ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني الستة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا.