شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعيين شوقي غريب مدربًا لغزل المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة، تجهيزات المؤتمر الصحفي الذي يقيمه النادي للإعلان عن تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للفريق، خلفاً لأحمد عيد عبد الملك.



تجهيزات مؤتمر شوقي غريب



غزل المحلة يجهز مؤتمر شوقي غريب

يعقد نادي غزل المحلة مؤتمراً صحفياً لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة شوقي غريب، وأعلن غزل المحلة تعين شوقى غريب مديراً فنياً للفريق، خلفاً للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة فى بطولة الدورى الممتاز.

وحرص وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، على حضور تدريبات الفريق استعداداته لمواجهة زد فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك لتدعيم وتحفيز اللاعبين، قبل اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل.

وكان نادى غزل المحلة قد أعلن عن تعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد.

وكان أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكتب أحمد عيد، عبر حسابه على فيس بوك: "شكراً جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل.. وشكراً المهندس وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فى القادم إن شاء الله.. عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي، وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد، وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وتابع: "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي، وهفضل دايماً داعم لـ نادي غزل المحلة كمحب ومشجع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".