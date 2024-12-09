7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 ديسمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عزل مصابي بيراميدز فى معسكر تونس قبل مواجهة الترجى، اتحاد الكرة يكشف أسباب مديونية الـ700 مليون جنيه قبل مناقشة الميزانية .

اتحاد الكرة يكشف أسباب مديونية الـ700 مليون جنيه قبل مناقشة الميزانية

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن المديوينة الموجودة على الاتحاد وقيمتها 700 مليون جنيه لا تتعلق بالمجلس الحالي، وإنما هي إجمالي التراكمات عن المجالس السابقة، حيث إن هناك مبالغ مستحقة منذ 2011 لبعض الجهات مثل الفنادق وغيرها بسبب دورة وادى النيل الودية التى أقيمت فى مصر على سبيل المثال.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المجلس الحالي اتفق على جدولة بعض الديون المستحقة عليه، مثل مستحقات الهيئة الوطنية للمنشظات وغيرها، بجانب أن هناك مستحقات لاتحاد الكرة لدى الأندية لم يتم تحصيلها حتى الآن.