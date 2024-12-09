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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 ديسمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عزل مصابي بيراميدز فى معسكر تونس قبل مواجهة الترجى، اتحاد الكرة يكشف أسباب مديونية الـ700 مليون جنيه قبل مناقشة الميزانية .
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن المديوينة الموجودة على الاتحاد وقيمتها 700 مليون جنيه لا تتعلق بالمجلس الحالي، وإنما هي إجمالي التراكمات عن المجالس السابقة، حيث إن هناك مبالغ مستحقة منذ 2011 لبعض الجهات مثل الفنادق وغيرها بسبب دورة وادى النيل الودية التى أقيمت فى مصر على سبيل المثال.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المجلس الحالي اتفق على جدولة بعض الديون المستحقة عليه، مثل مستحقات الهيئة الوطنية للمنشظات وغيرها، بجانب أن هناك مستحقات لاتحاد الكرة لدى الأندية لم يتم تحصيلها حتى الآن.
عزل مصابي بيراميدز فى معسكر تونس قبل مواجهة الترجى
حرص الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ، بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى، على عزل جميع اللاعبين المصابين بنزلة برد شديدة فى معسكر الإعداد الذى أقيم حاليًا فى تونس استعدادًا لمواجهة الترجى.
المصري يصل مطار موزمبيق بعد احتجاز الفريق بسبب الاحتجاجات للعودة إلى القاهرة
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى مطار موزمبيق، استعداداً لانطلاق رحلة العودة إلى القاهرة، وذلك بعد انتهاء أزمة احتجاز الفريق بمقر الإقامة على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت فى موزمبيق خلال الساعات الأخيرة.
اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة تتسلم حيثيات رفض الطعون ضد قائمة أبو ريدة
تسلمت اللجنة الانتخابية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة برئاسة المستشار على النمر، حيثات الحكم برفض الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة الفائز بالتزكية مع قائمته في الانتخابات المقرر لها غدا الثلاثاء.
حمدى فتحي وعبد القادر على طاولة تدعيمات الأهلي قبل مونديال الأندية
بدأ مسئولو النادي الأهلي وضع خطة لإبرام صفقات سوبر، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 فلا شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المنافسة فى البطولة الكبرى وتشريف الكرة المصرية والأفريقية خلال المشاركة الأولى بالبطولة العالمية فى ثوبها الجديد بمشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات حول العالم.
جلسة تصوير للاعبى الزمالك بالتيشيرت الجديد خلال الأسبوع الجارى
أنهى مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، إجراءات استلام الملابس الجديدة للفريق الأول، والتى من المقرر أن يتسلمها اللاعبون خلال الأيام المقبلة.
الأهلى يتدرب 3 مرات فى قطر قبل مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال
استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على خوض 3 تدريبات فى قطر قبل خوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.
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