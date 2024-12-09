الأهلى ينعى ابنة عبد الرحمن فيصل لاعب فريق اليد

وحصل عبد الرحمن فيصل مؤخرا مع الأهلى على برونزية كأس العالم للأندية بالتفوق على برشلونة فى المنافسة التى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى سياق مختلف، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، ترتيب جدول دورى المحترفين للرجال الكبار بعد إنتهاء مباريات المؤجلات للأهلى والزمالك.

ويعتلى الزمالك صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.