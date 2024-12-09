شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى ابنة عبد الرحمن فيصل لاعب فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 09 ديسمبر 2024 03:45 م
حرصت صفحة كرة اليد الرسمية بالنادى الأهلى على تقديم العزاء لـ عبد الرحمن فيصل نجم الفريق الأول فى وفاة ابنته الرضعية. كتبت صفحة الأهلى، "الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد في وفاة ابنته".
وحصل عبد الرحمن فيصل مؤخرا مع الأهلى على برونزية كأس العالم للأندية بالتفوق على برشلونة فى المنافسة التى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى سياق مختلف، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، ترتيب جدول دورى المحترفين للرجال الكبار بعد إنتهاء مباريات المؤجلات للأهلى والزمالك.
ويعتلى الزمالك صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.
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